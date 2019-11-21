Прибыль российских банков за 10 месяцев выросла почти на 42%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора за 10 месяцев 2019 года достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн рублей годом ранее. По итогам года прибыль сектора может составить около 1,9 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

"Прибыль банковского сектора по итогам 10 месяцев 2019 года достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн рублей в январе - октябре 2018 года. За весь 2019 год прибыль сектора, по нашим оценкам, может составить примерно 1,9 трлн рублей", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, прибыль показали 363 кредитные организации - это 80% от количества кредитных организаций, действовавших на начало ноября, а их доля в активах банковского сектора составляет 98%.

"Рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего года носит в значительной мере технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9, влияние которых составляет порядка 0,3 трлн рублей", - указывает регулятор.

Прирост портфеля кредитов физлицам

Прирост портфеля кредитов физлицам в российских банках в октябре был минимальным в 2019 году и составил 0,9%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре был минимальным в текущем году (+0,9%), что, вероятно, связано с введением с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, снижением риск-аппетита банков на фоне некоторого ухудшения качества этих ссуд, а также завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов", - поясняет регулятор.

За январь - октябрь 2019 года розничное кредитование замедлилось - до 15,9% с 18,7% за аналогичный период прошлого года.

ЦБ с 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Ипотечные кредиты

Российские кредитные организации за январь - сентябрь 2019 года выдали на 13,9% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период годом ранее, - 889 тыс. новых ипотек на общую сумму 2 трлн рублей.

"За январь - сентябрь портфель ИЖК [ипотечного жилищного кредитования] вырос на 13%, до 7,4 трлн рублей. За этот период было предоставлено 889 тыс. новых кредитов на сумму 2 трлн рублей, что в количественном и денежном выражении ниже уровня января - сентября 2018 года на 13,9 и 5,3% соответственно", - говорится в материалах.

Регулятор отмечает, что такая динамика свидетельствует об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что в том числе связано с ростом цен на недвижимость. "Сентябрьский прирост ИЖК остался на уровне августа (+1,5%). На динамику портфеля ИЖК также оказывают влияние сделки по секьюритизации", - отмечается в документе. При этом ЦБ РФ не исключает повышение темпов выдачи ипотеки изза реализации отложенного спроса на жилье на фоне продолжающегося снижения ставок.

Корпоративное кредитование

Темпы прироста корпоративного кредитования в РФ остаются достаточно низкими, за январь - октябрь 2019 года рост составил 4,4% против 5,9% за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ.

"В октябре произошло небольшое ускорение - до 0,8% после символического сентябрьского прироста (+0,1%), но об устойчивости данного тренда пока говорить рано. В целом низкие тепы роста свидетельствуют о недостаточном спросе со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи, чтобы кредитовать менее надежных заемщиков, банки не стремятся", - отмечает регулятор.

Вместе с этим ЦБ допускает некоторую активизацию спроса в области корпоративного кредитования на фоне снижения процентных ставок. Так, в сентябре средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок более года снизилась по сравнению с маем с 10% до 9,2% и достигла уровня сентября 2018 года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что банк не наращивает объемы корпоративного кредитования в связи с высоким уровнем закредитованности многих компаний.

Валютные вклады

Сентябрьский рост вкладов россиян в иностранной валюте сменился снижением в октябре - показатель снизился на 0,3% (в долларовом эквиваленте).

"Рост вкладов в иностранной валюте сменился их снижением (-0,3% в долларовом эквиваленте против роста на 0,8% в сентябре), а вклады в рублях продолжили расти (+0,4%)", - отметил регулятор.

Таким образом, доля валютных депозитов в общем объеме вкладов снизилась до 20,9% с 21,1%. Дальнейшему снижению может препятствовать понижение ставок по рублевым депозитам.

Вместе с этим, по оценке регулятора, общий приток вкладов физических лиц в январе - октябре 2019 года более чем вдвое превышал показатель аналогичного периода прошлого года (+5,3% против +2,3%), несмотря на снижение ставок.