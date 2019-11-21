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Аксенов: проект юго-восточного обхода Симферополя с трассы "Таврида" не утвержден

Глава Крыма также добавил, что при проектировании обязательно будет учитываться запрет на прохождение дороги в первом поясе зон санитарной охраны Аянского водохранилища

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Проект юго-восточного обхода Симферополя с трассы "Таврида" не утвержден и находится в стадии разработки, сообщил в четверг в "ВКонтакте" глава Республики Крым Сергей Аксенов, в связи с обращениями граждан в соцсетях.

Ранее в октябре 2019 года министр транспорта республики Сергей Карпов сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено предложение о строительстве 30-км юго-восточного обхода Симферополя, который позволит перенаправить транспорт, идущий на Южный берег Крыма с Крымского моста и керченского направления.

"Несколько слов о самом проекте...строительства юго-восточного обхода Симферополя. На сегодняшний день он находится в стадии разработки. Ни один из вариантов строительства автодороги на участке Донское - Перевальное не утвержден", - отметил Аксенов.

По его словам, при проектировании обязательно будет учитываться запрет на прохождение дороги в первом поясе зон санитарной охраны Аянского водохранилища. Все предусмотренные законодательством природоохранные мероприятия будут выполнены. Экологическая и транспортная безопасность, а также вопрос имущественно-земельных отношений будут приоритетными критериями при выборе варианта, рекомендуемого к реализации.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта - около 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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