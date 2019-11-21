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Кубань впервые представила вина на выставке в Китае

Участие в выставке поможет продвижению российских вин на международном рынке

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Делегация из Краснодарского края, в состав которой вошли чиновники и производители, впервые представила винодельческую продукцию на международной выставке в Шанхае для продвижения бренда российских вин и увеличения доли экспорта продукции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Кубанские вина были впервые представлены на международной выставке в Шанхае. От края были представлены лидеры качественного виноделия: "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", "Винный дом Бюрнье", "Усадьба Дивноморское", "Долина Лефкадия", "Фанагория", "Сухая гора", "ГунькоВВ", КФХ "Узунов", "Усадьба Мысхако", "Поместье Голубицкое", "Имение Сикоры", "Мильстрим-Черноморские вина". В рамках выставки были проведены деловые переговоры представителей винных компаний с китайскими дистрибьютерами", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, Кубань уже экспортирует на азиатский рынок растительные масла, мороженное и винодельческую продукцию. Однако регион заинтересован в увеличении объемов экспорта вина в Китай. Кроме того, участие в этой выставке способствует продвижению на международном рынке всего бренда российских вин.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край выступил инициатором создание бренда "российское вино", бренд находится в стадии разработки.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет поставок в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.

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