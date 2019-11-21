Комитет Госдумы одобрил законопроект о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 21 ноября /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Комитет является соисполнителем по инициированному правительством РФ проекту этого документа. Госдума рассмотрит его на заседании 3 декабря.

Законопроект предусматривает общий и индивидуальный характер инвестиционного режима. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами, в отдельных случаях - с организациями с госучастием, на срок шести, 15 или 20 лет. Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), законопроект гарантирует неизменность: налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением государственных пошлин), на срок от шести до 20 лет; условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве - на срок до трех лет; принятых решений об условиях предоставления господдержки - на срок, предусмотренный связанными договорами (соглашениями о предоставлении субсидий и иными аналогичными соглашениями).

Условия соглашения

Подобные условия ведения инвестиционной деятельности предлагаются в обмен на реализацию нового инвестиционного проекта и вложение: собственных инвестиций в объеме не менее 250 млн рублей (при общем бюджете проекта не менее 1 млрд рублей) - для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, собственных инвестиций в объеме не менее 1,5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 7 млрд рублей) - для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики, собственных инвестиций в объеме не менее 5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 25 млрд рублей) - для проектов в иных сферах экономики. Исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации - по ним соглашение в рамках СЗПК не может быть заключено.

В случае осуществления собственных инвестиций в объеме не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор организации, реализующей проект, следующие условия: формула расчета тарифа, вывозные таможенные пошлины - на срок от шесть до 20 лет, инвестпрограммы регулируемых организаций, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы - на срок до трех лет.

Дополнительно для принятия решения о предоставлении господдержки в объеме более 1 млрд рублей (осуществления капитальных вложений в объеме более 1,5 млрд рублей) при планировании бюджетных ассигнований и внесении изменений в сводную бюджетную роспись законопроект предусматривает процедуру финансово-инвестиционного аудита, проводимого Минфином России и финансовыми органами субъектов РФ (с возможным выполнением государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", АО "УК РФПИ" и в установленных случаях иными лицами функций агента).

Законопроектом устанавливается предельный срок заключения СЗПК - 1 января 2030 года.