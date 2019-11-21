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Катар приглашен участвовать в ПМЭФ-2020 в статусе страны-гостя

Форум пройдет с 3 по 6 июня

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Катар примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в 2020 году с 3 по 6 июня, в статусе страны-гостя. Об этом говорится в сообщении организатора форума фонда Росконгресс по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова и министра торговли и промышленности Катара Али Аль-Кувари.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы политического и торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, сотрудничество в энергетической и культурной областях. Кроме того, в повестке встречи было взаимодействие России и Катара на форумном треке.

"Участие Катара в ПМЭФ должно стать фундаментом для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Существует множество сфер взаимного интереса России и Катара, в которых необходима работа, чтобы наши политические договоренности были реализованы на практике", - отметил Антон Кобяков, чьи слова цитирует пресс-служба Росконгресса.

В свою очередь, министр Аль-Кувари сообщил, что катарская сторона высоко ценит инициативу президента РФ Владимира Путина пригласить Катар на ПМЭФ в качестве страны - гостя. "Мы подготовили насыщенную программу мероприятий в рамках форума и надеемся, что в координации с российской стороной сможем успешно провести форум. Мы также видим высокий потенциал взаимодействия наших стран в таких областях, как промышленность, технологии, инновации, сельское хозяйство, продовольственная безопасность", - добавил он.

В заключение встречи Антон Кобяков пригласил министра Аль-Кувари принять участие в мероприятиях "Русского дома" в Давосе, официальной российской резиденции во время проведения Всемирного экономического форума 20-24 января 2020 года.

В 2019 году ПМЭФ собрал более 19 тыс. участников из 145 стран, подписано 745 соглашений на 3 трлн рублей. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала.

Теги
КатарРоссияСанкт-Петербург
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