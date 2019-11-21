В новом микрорайоне Чебоксар построят пять автодорог

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Пять автомобильных дорог построят и реконструируют в новом микрорайоне "Университетский-2" города Чебоксары к лету будущего года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе местной администрации.

"По проекту будут построены и реконструированы пять автодорог, которые обеспечат транспортную и пешеходную доступность микрорайона и его связь с магистральными улицами города", - сказал собеседник агентства.

Дорожные работы в микрорайоне с активным строительством новых домов ведутся в рамках республиканской программы развития жилищного строительства и ЖКХ и приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Как ожидается, общая протяженность пяти дорог превысит 2,7 километра. При этом две дороги должны быть трехполосными, остальные - приспособлены для движения транспорта по двум полосам.

"Общая цена контракта по итогам торгов составила 242,9 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Глава местной администрации Алексей Ладыков, осмотревший в четверг процесс строительства, напомнил, что дорожные работы в микрорайоне "Университетский-2" стартовали в октябре текущего года. Сейчас здесь сделали временную объездную дорогу для спецтехники, временную площадку для общественного транспорта, выполнили инженерные работы и оборудовали основание.

"Ведутся земляные работы, устройство ливневой канализации и коммуникаций, установка бордюров", - сказал Ладыков.

По его словам, в декабре текущего года основные строительные работы здесь завершатся и продолжатся уже весной следующего года после наступления благоприятной для дорожных работ погоды.