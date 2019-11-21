Замглавы ФАС: принятие закона о предустановке российского софта стало правильным решением

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принятие Госдумой закона о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты является позитивным и правильным решением, заявил в четверг журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Считаем, что это позитивное явление. У нас в рамках дорожной карты по развитию конкуренции (утверждена распоряжением правительства РФ в июле 2018 г. - прим. ТАСС), разрабатывались концепция и законопроект, который мы обсуждали с Минкомсвязью. Депутаты двигались параллельно <...>, тот законопроект, который принят, мы считаем правильным", - сказал он.

По его словам, в рамках закона должен быть оговорен порядок, в соответствии с которым программное обеспечение может быть предустановлено. "Мы считаем, что это должны быть эффективные продукты, которые зарекомендовали себя на рынке", - отметил Голомолзин.

Он рассказал, что производители гаджетов, когда ФАС разрабатывала собственный вариант законопроекта по этой теме, выражали разные точки зрения. "Более активно, может быть, возражали американские производители. Азиатские высказывали более нейтральную позицию, в том числе потому что, скажем, в Южной Корее, в Китае существуют аналогичные законы, существуют с 2017-2018 годов, они применяются, и ни для каких компаний это не послужило сдерживающим фактором, все компании стремятся сохранять свое присутствие на рынке", - сказал замглавы ведомства.

Голомолзин подчеркнул также, что подобные вопросы о предустановке программного обеспечения сейчас обсуждаются и в других странах.

Госдума 21 ноября приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".