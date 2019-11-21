Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,29%, до 63,705 рубля, курс евро уменьшился на 0,28%, до 70,505 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,67% - до $63,45 за баррель.

Российский рынок акций в четверг выглядел достаточно позитивно, особенно на фоне слабой динамики иностранных бирж, которые отреагировали на новости о том, что заключение первой фазы торговой сделки США и КНР, возможно, будет перенесено на начало 2020 года, рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Мощную поддержку индексу Мосбиржи оказали тяжеловесные акции "Газпрома", подросшие на позитивных корпоративных новостях, отметил он.

Завтра торги на отечественном рынке могут пройти в осторожном ключе, считает эксперт. В случае сохранения неопределенности вокруг сделки США и КНР часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль перед выходными, пояснил он.

Из статистики 22 ноября стоит обратить внимание на оценку ВВП Германии за III квартал 2019 года, предварительную оценку производственного PMI Германии в ноябре, а также предварительный индекс активности в производственном секторе (PMI) США.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на пятницу - 2920-2950 пунктов, по курсу рубля - 63,8-64,3 рубля за доллар.