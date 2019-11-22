В России поступил в продажу Huawei nova 5T с пятью камерами с искусственным интеллектом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Продажи нового смартфона Huawei nova 5T, оснащенного пятью камерами с искусственным интеллектом, стартовали в России. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Предлагая потребителям смартфон Huawei nova 5T с технологиями и оформлением, достойными флагмана, но доступной ценой, мы планируем задать новый тренд, новый уровень в мобильном дизайне. В прошлом году россияне высоко оценили серию Huawei nova. Так, объем продаж смартфона Huawei nova 3 в России был одним из лучших в мире. Сейчас мы наблюдаем высокий интерес пользователей к модели Huawei nova 5T", - сообщили в компании.

Стоимость гаджета в России составляет 27 990 рублей, предзаказ можно было оформить с 11 ноября. Жители России могут приобрести смартфон в двух цветах - глубоком синем и летнем фиолетовом.

Разработчики при создании новой модели руководствовались характеристиками флагманов, но основной задачей было сделать более доступный гаджет, который соответствовал бы запросам активных людей и молодежи. Новый смартфон работает на базе процессора Kirin 980, известного по моделям премиальной линейки Huawei Mate 20; имеет экран FullView с диагональю 6,26 дюйма и батарею с возможностью супербыстрой зарядки от 0% до 50% за полчаса. Кроме этого, Huawei nova 5T оснащен специальной системой камер.

Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 МП, которая расположена под экраном в верхнем левом углу, что увеличивает соотношение площади дисплея к корпусу смартфона до 91,76%. Встроенный искусственный интеллект использует усовершенствованные алгоритмы, которые распознают индивидуальные черты лица каждого конкретного человека и определяют, как улучшить его портрет. На задней панели компания расположила еще четыре камеры с основным модулем 48 МП, которые, могут делать макрофото с расстояния от 4 см, а также широкоугольные фото. Умная система самостоятельно выбирает сценарий для разных по сюжету фотографий, выставляя подходящую яркость, контраст и другие настройки.

Также гаджет умеет редактировать видео прямо в процессе съемки: с помощью функции AI Spotlight Reel устройство автоматически идентифицирует ролики с одним и тем же персонажем, благодаря чему владелец может сэкономить время при сортировке материала. В смартфоне установлена файловая система Extendable Read-Only File System (EROFS), которая ускоряет чтение данных на 20% и помогает экономить место на системном диске за счет сжатия файлов. Другие функции также оптимизированы - платежи по QR-коду, загрузка фото и мультимедиа в Huawei nova 5T выполняются намного быстрее, чем в моделях прошлого поколения.