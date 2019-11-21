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Ретейлеры оценили принятый закон о предустановке российского софта и ждут конкретики

В Inventive Retail Group выразили опасение, что регулирование "может затруднить работу цивилизованного ретейла"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принятие Госдумой закона о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты и другую "умную" технику не несет угроз для рынка и интересов пользователей, считает вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной" Михаил Комков.

"В настоящий момент мы не видим угроз для отечественного рынка. Уверены, что производители смогут найти решение, которое никак не скажется на российских потребителях", - сказал ТАСС в четверг представитель одного из крупнейших игроков на рынке.

В пресс-службе Inventive Retail Group, работающей под брендом re:Store, заявили, что ожидают конкретизации нормы со стороны правительства. "Закон в том виде, в котором он принят сегодня, не содержит никакой конкретики, ее должно определить правительство. Мы не знаем, какие именно приложения должны быть предустановлены, на каких именно устройствах", - пояснили в ретейлере.

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов согласился с тем, что конкретные параметры применения принятого Госдумой закона еще предстоит уточнить. "Вопрос требует самого тщательного обсуждения, так как его [закона] применение создает риски формирования неравных условий конкуренции и потенциально может привести к колоссальным структурным изменениям на рынке", - сказал он.

В частности, производителям нужно понимать, какой софт они должны будут устанавливать на устройства в случае вступления закона в силу. "Сколько приложений мне нужно будет установить, чтобы удовлетворить требованиям? По одному каждого типа? Тогда почему и кому мы будем отдавать приоритет?" - привел Соколов примеры возникающих вопросов.

Мнения разошлись

Вместе с тем российский ретейлер "М.Видео - Эльдорадо" выразил обеспокоенность принятием нового закона, сославшись на то, что без продуманных правил предустановки могут произойти "существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей". В компании заявили ТАСС, что при разработке этих правил следует учитывать "технические и экономические реалии российского рынка". Схожую позицию высказали в Inventive Retail Group, где выразили опасение тем, что регулирование "может затруднить работу цивилизованного ретейла".

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят сети DNS и "М.Видео - Эльдорадо", ТАСС напомнили, что представители бизнес-сообщества направляли обращение с целым рядом вопросов по реализации норм законопроекта, но не получили ответа.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство считает правильным принятие закона о предустановке. Он также отметил, что порядок реализации этого механизма предстоит определить. По его мнению, на гаджеты следует устанавливать "эффективные продукты, которые зарекомендовали себя на рынке".

О законе

Госдума 21 ноября приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей". Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

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