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Греф считает ограничение предельной долговой нагрузки болезненной мерой для всех заемщиков

Глава Сбербанка также заявил, что банк не видит возможного "пузыря" на рынке потребкредитования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Введение ЦБ РФ ограничения предельно допустимой долговой нагрузки является болезненной мерой для всех заемщиков. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналу Forbes.

"Это болезненные меры для всех заемщиков. Они могут вызвать удорожание кредитов, что приведет к росту долговой нагрузки. Но в какой-то степени эти меры охладят рынок", - сказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк не видит возможного "пузыря" на рынке потребкредитования. Однако "перекос" среди определенных групп заемщиков есть, добавил Греф.

 

Показатель долговой нагрузки

 

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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