Торговые сети в России могут оштрафовать за продажу устройств без отечественного ПО

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Торговые сети в РФ могут быть оштрафованы за каждое проданное устройство без предустановленного российского программного обеспечения с принятием соответствующей поправки к закону "О защите прав потребителей".

"В развитие нормы [поправок в закон "О защите прав потребителей] предполагаются изменения в Административный кодекс - закон пока не принят - обязывающие торговые точки Российской Федерации продавать устройства только при наличии предустановленного российского ПО", - сказал в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" депутат, соавтор законопроекта об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства Алексей Канаев.

Он отметил, что правительство РФ составит список устройств и перечень российских программ, обязательных для предустановки, и, согласно инициативе, штрафы будут налагаться за любое проданное без отечественного ПО устройство. "Нарушение закона в данном случае образует факт продажи кому-либо чего-либо. Исходя из логики правоприменения, которая действует на сегодняшний день, [штрафовать можно будет] по каждой транзакции, по каждой сделке", - пояснил он.

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".