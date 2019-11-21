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Участники туристического рынка считают, что России нужно обновить условия работы с Китаем

Председатель комиссии общественного совета при Ростуризме Александр Харин отметил, что Китай в 2018 году посетило около 2,3 млн россиян, причем с целью туризма - только 739 тыс.

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Представители туристической отрасли фиксируют рост числа китайских туристов, которые едут в Россию, однако существует ряд проблем, которые нуждаются в законодательном регулировании. Так, участники совместного заседания общественных советов при Ростуризме и Росавиации на IV Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов в Сочи предлагают наделить только граждан РФ правом быть гидами и упросить механизм оформления документов.

"По итогам прошлого года по данным пограничной службы, китайских граждан в РФ въехало 2,03 млн человек, из них с туристической целью - 1,256 млн, из них по безвизовым формальностям - 1,062 млн. То есть мы сейчас понимаем, что основной китайский поток формируется по безвизовому каналу <…> Динамика въездного китайского потока наблюдается положительная, 23% роста уже, за девять месяцев по безвизовым формальностям Россию посетило более 1,041 млн китайских граждан, в прошлом году эти цифры были только в декабре", - сообщил председатель комиссии общественного совета при Ростуризме Александр Харин.

Он уточнил, что Китай в прошлом году посетило около 2,3 млн россиян, причем с целью туризма - только 739 тыс. В этом году за девять месяцев выездной поток из России вырос на 3%.

Проблема виз

По данным советника по миграционной безопасности профессионального объединения в сфере российско-китайского туризма "Мир без границ" Александра Куколева, сегодня средний возраст китайских туристов в России - 50-60 лет, при этом туристы нередко теряют паспорта. Особенностью безвизового режима является необходимость возвращения на родину в составе организованной группы, в которой иностранец прибыл в страну. В противном случае туроператору грозит несколько сотен тысяч рублей штрафа за нарушение условий пребывания гражданина другой страны на территории России. Выполнение требований закона осложняется тем, что регламентированный срок оформления визы - 20 дней.

Трудности нередко возникают и при оформлении документов китайской стороной. "Поскольку первоначально на въездном потоке документы формируются на китайской стороне, то возникает ряд ошибок. Номера паспортов в установочных данных туристов - при оформлении пограничного контроля у них выявляются ошибки что накладывает ответственность на авиацию и туроператоров. То есть прибыл китайский гражданин, при прохождении пограничного контроля у него выявляются ошибки в оформлении бытовых виз. Вопрос решает пограничная служба - либо пройдет турист с группой, либо его возвращают обратно, и эта нагрузка ложится на авиацию и иногда туроператоров", - сказал он.

Председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко предостерег участников рынка о возможном банкротстве половины туристических компаний, работающих с чартерными перевозками. "Турбизнес зависит от китайских туристов, летающих в Россию. Обслуживающие стороны все зависят от этого потока. Годы, когда в 2014-2015 годах авансом платили за обслуживание китайских туристов, прошли. Сегодня задолженность за обслуживание китайских групп у туроператоров - от 50 до 90, а то и более дней", - сказал он.

Нехватка оборотных средств может привести к отказу в работе авиаперевозчиков, что, в свою очередь, может привести к невылету сотен туристов и, как следствие, нарушению миграционного законодательства.

Чтобы гиды не остались без работы

Президент ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов также заявил о необходимости принятия поправок к федеральному закону "Об основах туристской деятельности", закрепляющие право специалистов с российским гражданством обслуживать иностранные группы.

"При таком развитии китайского туризма надо готовить как можно больше специалистов, которые могут работать с этими туристами. А мы не можем этого сделать, потому что те специалисты, которых мы готовим, часто остаются без работы", - сказал он, подчеркнув, что конкуренцию им создают китайские гиды.

Сегодня по данным эксперта в Москве работают более 120 переводчиков с китайского языка с российским гражданством, ежегодно их количество растет на 15-18 человек.

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.

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РоссияКитай
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