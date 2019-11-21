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"Аэрофлот" планирует пройти сертификацию NDC высшего уровня в начале 2020 года

Этот протокол подразумевает прямую дистрибуцию билетов и допуслуг

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует пройти сертификацию NDC высшего, четвертого уровня, в начале 2020 года. Об этом сообщил в четверг гендиректор компании Виталий Савельев, выступая на проходящем в столице форуме "Транспортная неделя - 2019".

Речь идет о протоколе NDC, подразумевающем прямую дистрибуцию билетов и допуслуг. Протокол создан Международной ассоциацией гражданской авиации IATA. "Рассчитываем пройти сертификацию NDC высшего уровня в начале будущего года",- сказал Савельев.

По его словам, по итогам текущего года группа компаний "Аэрофлот" планирует увеличить объем продаж билетов через интернет на 13,3% - до 221 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил 195 млрд. При этом, по словам Савельева, перевозчик сократил затраты за счет закрытия своих офисов в Париже и Лондоне.

"Мы сэкономили очень много денег…, потому что они не приносили никакого нам дохода кроме затрат. Было престижно иметь (там) лейбл, но это было очень дорого для нас", - заметил он. Треть билетов, продолжил Савельев, продается через гаджеты в электронном виде.

Высший уровень сертификации NDС подразумевает полное управление предложениями и заказами в режиме реального времени, предполагает наличие дополнительных сервисных сообщений, позволяющих авиакомпаниям и туристическим операторам обмениваться уведомлениями в случае внесения изменений в маршрут полета.

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