Процедуры по распределению бюджетных средств в регионах начнутся в феврале

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Конкурсные процедуры по распределению средств из федерального бюджета в регионах должны состояться в феврале 2020 года. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Регионы обязаны будут средства направить уже в муниципалитеты, а это значит, в феврале должны состояться конкурсные процедуры с тем, чтобы в марте начинались работы по строительству садиков, школ, больниц, по реализации других проектов. Вместо, как раньше это бывало, мая, июня, а иногда и сентября", - сказал он.

Володин отметил, что в итоговом законе о федеральном бюджете РФ, принятом Госдумой в третьем чтении, содержится распределение по 203 бюджетным трансфертам из 217. "Средств стало больше. Нам важно, чтобы они эффективно были использованы", - добавил он.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В законе предусматривается выделение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ: в 2020 году - 2,552 трлн рублей, в 2021 году - 2,566 трлн рублей, в 2022 году - 2,482 трлн рублей.