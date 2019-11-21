Эксперт: закон о предустановке отечественного ПО создаст новый канал продаж для компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты и другую "умную" технику поможет создать новый канал продаж для российских компаний на территории страны, сообщил ТАСС директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"Предустановка приложений, многими из которыми мы и так пользуемся поможет продвижению российских компаний на российском рынке. Я считаю, что этот закон создает новый канал продаж, увеличивая количество постоянных пользователей приложений. Вопрос только в том насколько он эффективно заработает", - сказал Обабков.

Он добавил, что некоторые приложения отечественного производства лучше подходят для пользователей в России. "Если говорить про локальный рынок, то часто российские приложения по качеству и функционалу превосходят. В России лучше пользоваться "Яндекс.Навигатором" и "Яндекс.Картами", они лучше знают территорию страны. Так же превосходство имеют те приложения, в которых качество работы с русским языком заметно выше, а значит опять российские программы", - добавил собеседник агентства.

По мнению эксперта, с одной стороны от закона, возможно, выиграют те, кто работает с мобильными платформами, например, Android. С другой стороны, очевидно, главный выигрыш получат крупные ресейлеры, переиздатели чужих приложений и сотовые операторы, которые буду предуставливать свои программы и приложение Госуслуги.