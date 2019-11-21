{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: закон о предустановке отечественного ПО создаст новый канал продаж для компаний

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков отметил, что некоторые приложения отечественного производства лучше подходят для пользователей в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты и другую "умную" технику поможет создать новый канал продаж для российских компаний на территории страны, сообщил ТАСС директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"Предустановка приложений, многими из которыми мы и так пользуемся поможет продвижению российских компаний на российском рынке. Я считаю, что этот закон создает новый канал продаж, увеличивая количество постоянных пользователей приложений. Вопрос только в том насколько он эффективно заработает", - сказал Обабков.

Он добавил, что некоторые приложения отечественного производства лучше подходят для пользователей в России. "Если говорить про локальный рынок, то часто российские приложения по качеству и функционалу превосходят. В России лучше пользоваться "Яндекс.Навигатором" и "Яндекс.Картами", они лучше знают территорию страны. Так же превосходство имеют те приложения, в которых качество работы с русским языком заметно выше, а значит опять российские программы", - добавил собеседник агентства.

По мнению эксперта, с одной стороны от закона, возможно, выиграют те, кто работает с мобильными платформами, например, Android. С другой стороны, очевидно, главный выигрыш получат крупные ресейлеры, переиздатели чужих приложений и сотовые операторы, которые буду предуставливать свои программы и приложение Госуслуги.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В США заявили, что не против газа из России в Европе
Замминистра энергетики США Марк Менезес при этом заявил, что Вашингтон хочет повышать объем своих поставок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС