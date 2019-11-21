WSJ: Facebook готовится пересмотреть свой подход к размещению политической рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Facebook рассматривает возможность изменения подхода к размещению политической рекламы на платформе социальной сети. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в последние недели руководство компании обсуждало возможность увеличить охват политической рекламы. Так, источники издания утверждают, что в настоящий момент минимальный охват для публикации политического характера составляет 100 человек. В планах руководства Facebook - повысить этот порог до нескольких тысяч. По мнению издания, такое изменение внесло бы вклад в борьбу компании с распространением ложной информации.

Издание отмечает, что внесение изменений в подход Facebook к рекламе поможет избежать того, что политические публикации будут ориентированы исключительно на маленькие группы людей. "Как мы уже говорили, мы ищем разные варианты того, как мы могли бы усовершенствовать наш подход к политической рекламе", - приводит The Wall Street Journal слова представителя Facebook.

Ранее глава и основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за сохранение на платформе одноименной социальной сети возможности размещать политическую рекламу. По его мнению, "политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов [на политически посты], правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания". "Запрет на политическую рекламу в конечном счете был бы на руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации", - указал Цукерберг.