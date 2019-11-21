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Путин проведет совещание по экономике и обсудит перспективы развития вооруженных сил

В пятницу у главы государства также запланирована встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с Советом безопасности РФ перспективы развития вооруженных сил страны до 2030 года, а также проведет совещание с рядом министров по вопросам экономики.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на заседании Совбеза "планируется рассмотреть перспективы развития вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года". Заседания Совбеза РФ собираются, как правило, раз в три месяца, в отличие от оперативных совещаний с постоянными членами СБ, которые Путин проводит один раз в неделю.

В конце 2016 года Путин поручал правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий ОПК до уровня не менее 50% к 2030 году, к 2025 году этот показатель должен достичь 30%, для сравнения в 2018 году он составлял порядка 20%. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключал, что для стимулирования диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса могут быть приняты эксклюзивные меры господдержки. При этом он указывал, что решения о мерах господдержки должны быть увязаны с оценкой востребованности продукции гражданского назначения.

Как сообщили в Кремле, президент в пятницу также проведет совещание с рядом министров для обсуждения текущих экономических вопросов. Кроме того, у него запланирована встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, прибывшей с визитом в Россию. В четверг она встретилась с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который назвал ее визит прямым подтверждением партнерства и дружбы между двумя странами.

Российский премьер и Алиева обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в экономике и других сферах. Первый вице-президент Азербайджана указала, что показатели взаимной торговли и инвестиций внушают оптимизм, но есть и потенциал для развития. По ее словам, Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. Политик отметила и хорошие показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма: в прошлом году Азербайджан посетили 900 тыс. россиян, в этом году ожидается рост этого показателя.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияАлиева, Мехрибан Ариф гызы
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