Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei программное обеспечение

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США выдало американской корпорации Microsoft лицензию на продажу китайской компании Huawei программного обеспечения (ПО). Об этом представители Microsoft заявили в четверг агентству Bloomberg.

"Минторг США 20 ноября удовлетворил запрос Microsoft о выдаче лицензии на экспорт Huawei ПО, ориентированного на массового потребителя", - отметили в компании.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что продлило до середины февраля 2020 года разрешение для нескольких американских компаний на поставки Huawei некоторых наименований продукции. Речь шла о тех случаях, когда это не наносит ущерб национальной безопасности США. Продление данной лицензии позволило компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в 2019 году.

Американский президент Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В том же месяце ведомство разрешило ряду американских компаний поддерживать с Huawei некоторые деловые связи. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в эфире телеканала Fox News, что заявки на получение данного разрешения подали около 290 компаний.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, которым запретил американским правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права.