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Санкции США против Huawei

Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei программное обеспечение

Министерство торговли США продлило до середины февраля 2020 года разрешение для нескольких американских компаний на поставки Huawei некоторых наименований продукции

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США выдало американской корпорации Microsoft лицензию на продажу китайской компании Huawei программного обеспечения (ПО). Об этом представители Microsoft заявили в четверг агентству Bloomberg.

"Минторг США 20 ноября удовлетворил запрос Microsoft о выдаче лицензии на экспорт Huawei ПО, ориентированного на массового потребителя", - отметили в компании.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что продлило до середины февраля 2020 года разрешение для нескольких американских компаний на поставки Huawei некоторых наименований продукции. Речь шла о тех случаях, когда это не наносит ущерб национальной безопасности США. Продление данной лицензии позволило компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в 2019 году.

Американский президент Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В том же месяце ведомство разрешило ряду американских компаний поддерживать с Huawei некоторые деловые связи. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в эфире телеканала Fox News, что заявки на получение данного разрешения подали около 290 компаний.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, которым запретил американским правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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