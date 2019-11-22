Сбербанк будет участвовать в пилоте Минэкономразвития по оказанию госуслуг

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сбербанк будет участвовать в эксперименте Минэкономразвития по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам с участием банков. Об этом ТАСС сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В октябре издание "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства сообщало, что Минэкономразвития в 2020 году планирует провести эксперимент по предоставлению банками госуслуг.

"Сбербанк получил предложение и будет принимать участие в эксперименте по предоставлению ряда государственных услуг, определенных в проекте постановления правительства России, которое сейчас проходит общественную экспертизу", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что банк заинтересован в расширении сотрудничества с Минэкономразвития и МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. Сейчас идет обсуждение новых возможных форматов будущих пилотов, уточнил банкир.

"Мы видим большие возможности существенного улучшения предоставления ряда услуг для наших клиентов. Например, сегодня, если клиент хочет погасить ипотеку при помощи материнского капитала, мы вынуждены направлять его в МФЦ или Пенсионный фонд. В рамках эксперимента мы не будем "гонять" клиента по инстанциям и прямо в отделении банка сможем принять все необходимые документы и направить их в госорган для принятия решения. К тому же возможность получать услуги по экстерриториальному принципу сохранится и в новом формате, то есть независимо от места прописки и пребывания россиян, аналогично тому, как это предоставляется сейчас в МФЦ", - добавил он.

Согласно проекту постановления правительства, банки смогут предоставлять услуги не только в отделениях, но и с помощью онлайн-сервисов, сообщалось ранее. Функционал будет распространяться на отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

В Минэкономразвития ожидают, что нововведения улучшат качество государственных сервисов и снизят нагрузки на многофункциональные центры.