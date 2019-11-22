Предприятия Приморья получат возможность снабжать продукцией проекты "Газпрома" в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Предприятия Приморского края получат возможность снабжать высокотехнологичной продукцией проекты ПАО "Газпром" на континентальном шельфе. Дорожную карту организации поставок подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

"Приморские предприятия смогут поставлять свою высокотехнологичную продукцию для реализации проектов на континентальном шельфе и по производству сжиженного природного газа. Соответствующую дорожную карту подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в четверг, 21 ноября. Документ рассчитан до 2022 года и предусматривает подготовку предложений со стороны научных и промышленных предприятий Приморья по производству товаров и услуг, необходимых для компании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оборудование и материалы после прохождения процедуры отбора и оценки соответствия требованиям системы добровольной сертификации будут включены в реестр ресурсов, допущенных к применению на объектах "Газпрома". Это позволит продукции компаний-производителей участвовать в конкурентных закупках, в том числе по проектам "Газпрома" на континентальном шельфе и по производству сжиженного природного газа.

Также на встрече стороны подписали план-график выполнения работ по строительству газопровода-отвода, ГРС-2 Владивостока и газификации Всероссийского детского центра "Океан". Подача газа на котельную центра планируется в четвертом квартале 2021 года.