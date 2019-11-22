Эксперт: субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток нужно планировать на 10 лет

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Эффективным и комфортным сроком для планирования субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток является десятилетний период. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель Общественного совета при Росавиации Николай Ивановский на IV Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов в Сочи.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Сейчас объемы перевозок определяются ежегодно постановлением правительства РФ. Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил планировать субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток не на ближайший год, а на срок от трех до пяти лет. По его мнению, это позволит выстроить экономические схемы, сократить расходы федерального бюджета, появится возможность приобретения новой техники и привлечения квалифицированных кадров.

"Идея [долгосрочного планирования субсидирования авиаперевозок] здравая. Когда есть долгосрочное планирование, в том числе и субсидирование, авиакомпании смогут лучше подготовиться, а сами пассажиры будут знать, что у них на перспективу есть возможность воспользоваться воздушным транспортом. Горизонт планирования самый минимальный, меньше которого нельзя - это три года. Самый идеальный - от пяти лет и выше, 10 лет - очень комфортный горизонт", - считает Ивановский.

По его мнению, долгосрочное планирование субсидирования из госказны необходимо вести в согласии с регионами. В этом случае власти субъектов смогут планировать свои бюджеты с учетом дальнейшего субсидирования со стороны федерального центра.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов говорил, что работа по совершенствованию программы субсидирования ведется постоянно - только в этом году совместно с Минтрансом были скорректированы два постановления. "Согласен, что программы субсидирования требуют дальнейшей трансформации, чтобы в них учитывались и потребности регионов, и авиакомпаний. И, конечно, важно увеличивать горизонт планирования", - сказал тогда Козлов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 ноября подписал постановление о расширении на 2020 год перечня субсидируемых пассажирских авиамаршрутов с Дальнего Востока и обратно. Число маршрутов будет увеличено со 152 до 176, а субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, что позволит поддержать цены на билеты для льготников на доступном уровне.

О конгрессе

Конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.