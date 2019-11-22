{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии строят первую промежуточную станцию на трассе поездов на магнитной подушке

По данным агентства Kyodo, крейсерская скорость на участке между Токио и Нагоей позволит преодолеть расстояние между ними за 40 минут

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Самая прибыльная в Японии железнодорожная компания JR Tokai приступила в пятницу к строительству первой промежуточной станции на трассе скоростных поездов на магнитной подушке (маглев), которая свяжет Токио с крупным городом Нагоя. Она разместится на глубине 30 метров в районе города Сагамихара в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио, передает информационное агентство Kyodo.

К настоящему времени уже ведется строительство двух конечных станций трассы поездов на магнитной подушке - в районе токийского вокзала Синагава и в городе Нагоя, а также ряда тоннелей. Эта линия длиной 286 км должна быть запущена в 2027 году. Затем ее к 2037 году предполагается продлить до Осаки - крупнейшего города на юго-западе главного японского острова Хонсю. Тогда длина трассы составит 438 км, а общая цена проекта превысит 9 трлн иен (почти $83 млрд).

Японский поезд на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Три года назад он развил там скорость 603 км/час и был признан самым быстрым поездом в мире.

Крейсерская скорость на участке между Токио и Нагоей составит около 500 км в час, что позволит преодолеть расстояние между ними за 40 минут. Продолжительность такой же поездки на скоростных поездах "Синкансэн" между этими городами сейчас составляет один час и 18 минут. Трасса экспрессов на магнитной подушке будет проходить преимущественно в туннелях.

JR Tokai уже обслуживает самую прибыльную и загруженную в Японии трассу поездов "Синкансэн" между Токио и Осакой. В год эта корпорация перевозит примерно 138 млн пассажиров - намного больше любой авиакомпании. Трасса поездов на магнитной подушке будет дублировать линию колесных скоростных поездов "Синкансэн", которая проходит вдоль побережья и потенциально уязвима для удара цунами.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Эксперт: субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток нужно планировать на 10 лет
Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предлагал планировать субсидированные авиаперевозки в ДФО на срок от трех до пяти лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС