В Японии строят первую промежуточную станцию на трассе поездов на магнитной подушке

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Самая прибыльная в Японии железнодорожная компания JR Tokai приступила в пятницу к строительству первой промежуточной станции на трассе скоростных поездов на магнитной подушке (маглев), которая свяжет Токио с крупным городом Нагоя. Она разместится на глубине 30 метров в районе города Сагамихара в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио, передает информационное агентство Kyodo.

К настоящему времени уже ведется строительство двух конечных станций трассы поездов на магнитной подушке - в районе токийского вокзала Синагава и в городе Нагоя, а также ряда тоннелей. Эта линия длиной 286 км должна быть запущена в 2027 году. Затем ее к 2037 году предполагается продлить до Осаки - крупнейшего города на юго-западе главного японского острова Хонсю. Тогда длина трассы составит 438 км, а общая цена проекта превысит 9 трлн иен (почти $83 млрд).

Японский поезд на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Три года назад он развил там скорость 603 км/час и был признан самым быстрым поездом в мире.

Крейсерская скорость на участке между Токио и Нагоей составит около 500 км в час, что позволит преодолеть расстояние между ними за 40 минут. Продолжительность такой же поездки на скоростных поездах "Синкансэн" между этими городами сейчас составляет один час и 18 минут. Трасса экспрессов на магнитной подушке будет проходить преимущественно в туннелях.

JR Tokai уже обслуживает самую прибыльную и загруженную в Японии трассу поездов "Синкансэн" между Токио и Осакой. В год эта корпорация перевозит примерно 138 млн пассажиров - намного больше любой авиакомпании. Трасса поездов на магнитной подушке будет дублировать линию колесных скоростных поездов "Синкансэн", которая проходит вдоль побережья и потенциально уязвима для удара цунами.