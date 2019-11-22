Выход в море плавбазы "Петр Житников" после ремонта планируется в феврале

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Горевшая в Японском море плавбаза "Петр Житников", которая находится на ремонте в Приморье, ориентировочно должна выйти в море в феврале 2020 года, сообщил ТАСС в пятницу представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

Как сообщали представители компании ранее, судно не получило серьезных повреждений и подлежит восстановлению. Первоначально ремонт планировалось закончить к декабрю.

"Параллельно с основным ремонтом после пожара решено провести дополнительные работы, так как задач для плавбазы в море сегодня нет. Ориентировочно в феврале она выйдет на приемку рыбы", - сообщил собеседник агентства.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в бывшем крабовом цехе. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан (Курильские острова, Сахалинская область), 59 оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на плавбазе потушили 30 сентября, все члены экипажа были доставлены самолетами во Владивосток - порт приписки судна.

Прокуратура при проверке в связи с ЧП выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки в консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 тонн, дедвейт - 10 тыс. 70 тонн, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.