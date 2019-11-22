Минпромторг проведет повторный конкурс по субсидиям на разработку газовой турбины

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ проведет повторный конкурс на прежних условиях по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности, поскольку единственная поданная заявка - от "Силовых машин"- содержала недостаточно информации. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

"В ближайшее время Минпромторг планирует провести повторный конкурсный отбор на получение субсидий для проведения НИОКР, связанных с разработкой российских газовых турбин большой мощности. Его необходимость связана с тем, что заявка, поданная в рамках первого конкурса, не содержала достаточных сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минпромторг официально подтверждал, что единственным участником конкурса являются "Силовые машины" с объемом заявки 5 млрд рублей.

Как отметили в Минпромторге, условия отбора остаются прежними. Его победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с коэффициентом полезного действия не менее 35%. Заявиться могут все желающие, соответствующие критериям.

Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется 7 млрд рублей субсидий. По оценкам министерства, внутренний спрос на турбины в трех мощностных диапазонах - 40-80 МВт, 100-130 МВт и 150-190 МВт - составит не менее 50 машин до 2030 года.

Ранее замминистра промышленности Василий Осьмаков заявлял об отсутствии каких-либо препятствий для производства в России турбин большой мощности силами иностранных производителей при соблюдении требований правительства РФ о локализации производства.