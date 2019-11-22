Правкомиссия по транспорту выбрала 28 проектов, которые могут помочь в развитии аэропортов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Об этом говорится в распространенном Минтрансом в пятницу сообщении.

"[Заместитель министра транспорта Александр Юрчик] отметил, что на правительственной комиссии по транспорту были одобрены 28 авиационных проектов, которые при определении источников финансирования в перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и местном сегментах", - говорится в сообщении транспортного министерства.

Как уточняет газета "Коммерсантъ", 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в "лист ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд рублей. По данным газеты, на бюджетные средства в этих проектах приходится 88 млрд, остальное - средства инвесторов. При этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за отсутствия инвесторов.

"По итогам правкомиссии, в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников "Ъ" в правительстве, проекты включены, так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами", - отмечается в материале газеты.

Среди аэропортов, которые не вошли в комплексный план, Толмачево (Новосибирск), Аэропорты Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие.

Всего же, как ранее сообщал Акимов, правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года.

О плане

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других.

Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года уточнен с 6,3 трлн рублей до 7 трлн рублей.