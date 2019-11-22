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РБК: Минэкономразвития хочет к 2024 году довести долю рубля во внешней торговле РФ до 30%

По информации издания, в настоящее время основной валютой во внешнеторговых расчетах России является доллар, на который в I полугодии 2019 года приходилось 51,2% расчетов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует увеличить долю рубля во внешней торговле РФ с 20,3% в 2018 году до 30% к 2024 году. Такой целевой показатель предложило Министерство экономического развития РФ в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности, который представят правительственной комиссии по экономическому развитию, сообщает в пятницу издание РБК со ссылкой на копию проекта.

По информации РБК, в настоящее время основной валютой во внешнеторговых расчетах РФ является доллар, на который в I полугодии 2019 года приходилось 51,2% расчетов. Однако роль доллара постепенно сокращается - в 2018 году на него приходилось 54,8% внешнеторговых расчетов. Одновременно растет доля евро - с 22,5% в 2018 году до 24,6% в I полугодии текущего года.

План Минэкономразвития РФ предполагает, что к 2024 году доля рублевых расчетов во внешней торговле сравняется с долларом и евро или даже превысит долю американской валюты, отмечает РБК. Так, торговля товарами и услугами будет вестись в рублях на сумму, эквивалентную $300 млрд. Помимо этого, ведомство прогнозирует, что доля национальных валют в торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнет 90% по сравнению с 76,6% в 2019 году.

Эксперты считают, что поставленный Минэкономразвития целевой показатель является слишком амбициозным, отмечается в публикации.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что министерство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020-2021 годах. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах.

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