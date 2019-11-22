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Мост через реку Самур на границе РФ и Азербайджана планируют открыть в середине декабря

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что мост является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг", запуск движения по которому в России считают важным

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию автомобильного моста через реку Самур на азербайджано-российской границе планируется на середину декабря нынешнего года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью порталу "Москва - Баку".

"Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам необходимо сосредоточиться на расшивке "узких" мест по обе стороны границы. Для этого создана совместная российско-азербайджанская рабочая группа по развитию приграничной инфраструктуры. Автомобильный мост через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр" поможет решению этой задачи. Работы по контракту стартовали в декабре 2017 года. Теперь стороны действительно вышли на финишную прямую. Ввод моста с подходами в эксплуатацию планируется в середине декабря 2019 года", - сказал министр.

Орешкин подчеркнул, что мост через реку Самур является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг", запуск движения по которому в России считают важным.

"Согласно экспертной оценке, грузовой сухопутный транзит через территорию Азербайджана уже в среднесрочной перспективе может приблизиться к 7 млн тоннам, а в более отдаленной перспективе превысить 13 млн тонн. Причем основная часть транзита будет формироваться российскими грузами, следующими в Индию и Иран и из этих стран. В дальнейшем, возможно, речь пойдет о Южной и Юго-Восточной Азии, о государствах Персидского залива", - отметил российский министр.

Проект возведения моста через реку Самур осуществляется в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Его протяженность составит 325,3 м, ширина - 17,5 м. Стоимость проекта - 36,5 млн манатов (около $21,5 млн). Россия и Азербайджан финансируют строительство поровну.

Потенциал для расширения взаимопоставок

Орешкин также отметил, что Россия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для расширения взаимных поставок продукции.

"Существует значительный потенциал расширения взаимных поставок. Правительства проводят комплексную работу по улучшению делового климата. Сейчас нереализованный потенциал несырьевого неэнергетического экспорта Азербайджана в Россию по оценке на базе 2018 года достигает $281 млн, в том числе по агроэкспорту - около $216 млн, по промышленному экспорту - $65 млн", - пояснил глава минэкономразвития.

По словам Орешкина, на рынке Азербайджана сегодня работают около 750 совместных российско-азербайджанских компаний, что составляет примерно 10% от общего числа предприятий с иностранным капиталом в республике. "Согласно данным Центробанка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций России в Азербайджан за 2018 год увеличился более чем в два раза", - сообщил он. Из реализуемых совместных проектов министр отметил полипропиленовый завод SOCAR Polymer, строительство в Азербайджане завода "ГАЗ" для выпуска коммерческих грузовых автомобилей, СП по выпуску лекарств "Хайят Фарм".

Орешкин подчеркнул, что огромный рынок России открыт для всех стран-парнеров. "То есть, чтобы увидеть больше азербайджанских товаров на прилавках российских магазинов, надо приложить усилия в том числе и азербайджанским предпринимателям. В условиях реальной конкуренции побеждают лишь самые качественные, экологически чистые и свежие товары", - добавил он.

По данным правительства Азербайджана, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил $2,5 млрд. Согласно прогнозам азербайджанской стороны, по итогам 2019 года товарооборот может достигнуть $3 млрд.

Теги
АзербайджанРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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