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ЦБ выявил мошенническую схему при получении кредитов

В основном от нее пострадали жители Сибири
Здание Центробанка РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России выявил мошенническую схему с использованием договора страхования жизни при получении кредита в банке. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого "договора страхования" и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались", - сказал он.

Лях отметил, что в рамках данной схемы банк даже не получал заявку на кредит.

Счет пострадавшим от этой мошеннической схемы, по словам главы департамента ЦБ, "идет на сотни и тысячи", при этом большинство жертв - жители Сибири. По данному случаю правоохранительные органы приняли оперативные меры, добавил он.

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