Аксенов: Крым впервые в истории сможет при необходимости экспортировать электроэнергию

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Крымский полуостров впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять электроэнергию, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В ноябре 2014 года в Херсонской области Украины подорвали линии электропередачи (ЛЭП), по которым более 80% электроэнергии поставлялось в Крым. Полуостров был полностью обесточен. В регионе более полугода действовал режим ЧС. После подрыва ЛЭП начались активные работы по созданию условий для самообеспечения Крыма электричеством, построили и ввели две теплоэлектростанции (ТЭС), проложили энергомост по дну Керченского пролива.

"Нам помогала вся страна. В кратчайшие сроки были построены энергетический мост, новые электростанции, проведена модернизация действующих генерирующих мощностей. И сегодня Крым не только впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным регионом, но и может при необходимости поставлять избыток электроэнергии за пределы полуострова", - написал Аксенов.

По его словам, следующим важным этапом станет модернизация сетевого комплекса в республике. "За пять лет предстоит построить либо реконструировать десятки подстанций и ЛЭП, провести цифровизацию энергосистемы. Уверен, что и эти задачи будут успешно решены", - отметил Аксенов.

Об энергоблокаде Крыма

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. После этого было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания. По некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

За пять лет в составе РФ построили новые сети на полуострове, через Керченский пролив провели энергомост. А весной 2019 года запустили вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.