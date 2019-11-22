Додон: долг Приднестровья "Газпрому" может быть списан после урегулирования конфликта

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Долг непризнанной республики Приднестровье "Газпрому" может быть аннулирован после урегулирования конфликта. Такое мнение высказал президент Молдавии Игорь Додон в интервью, которое показал в пятницу молдавский телеканал PROTV-Chisinau.

"Долг Приднестровья перед "Газпромом" в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна - АО "Молдовагаз". Это не может быть долгом правительства Молдавии, который должны выплачивать молдавские граждане", - сказал Додон, уточнив, что "учет поставляемого в республику российского газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра".

Глава Молдавии не исключил, что для погашения долга Приднестровья будут использованы активы в этом регионе совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз". "Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы", - отметил он.

Крупнейшими акционерами "Молдовагаз" являются "Газпром" (50%), Молдавия (35,3%), Приднестровье (13,44%). Действующий контракт между ними на поставки голубого топлива истек в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе визитов Додона в Москву, а также нового премьера Молдавии Иона Кику. Поставки газа в Приднестровье осуществляются через "Молдовагаз", которое отпускает "голубое топливо" своим потребителям по гораздо более низкой цене, из-за чего внешний долг региона за последние годы вырос до $6 млрд.