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ВТБ планирует в два раза увеличить финансирование проектов в Арктике в 2020-2021 годах

Банк уже выдал кредиты на 400 млрд рублей под разные проекты в Арктической зоне

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВТБ в настоящее время уже выдал кредитов по проектам в Арктической зоне на 400 млрд рублей и планирует в два раза увеличить финансирование проектов в Арктике в 2020-2021 годах. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Россия зовет!" заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

"На сегодняшний день под разные проекты в Арктической зоне ВТБ выдал кредиты на 400 млрд рублей и предоставил порядка 100 млрд рублей гарантий. В 2020-2021 годах ВТБ планирует увеличить объемы своих вложений в арктические проекты примерно в два раза", - сказал он.

Ранее на площадке форума банк ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве. Как отмечал глава банка Андрей Костин, Чукотка является первым регионом Арктической зоны, с которым ВТБ заключает соглашение о сотрудничестве в рамках своей новой стратегии региональной экспансии.

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