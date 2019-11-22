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В ФТС спрогнозировали снижение количества доставляемых посылок в Россию из-за границы

По данным федеральной таможенной службы, это произойдет из-за насыщения рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает, что в этом году в России не будет значительного роста числа международных отправлений с товарами из-за насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Мы видим роль насыщения рынка интернет-торговли. У нас был кратный рост каждый год начиная с 2011 года - тогда было 11 млн посылок трансграничной торговли, в прошлом году было 348 млн. То есть с 2011 по 2018 годы - за семь лет рост в 33 раза. Понятно, что до бесконечности это продолжаться не может", - сказал он.

Давыдов отметил, что в этом году по состоянию на октябрь ФТС насчитала 275 млн трансграничных посылок с товарами. "Скорее всего будет, то что мы прогнозируем с "Почтой России", небольшой рост по сравнению с предыдущим годом - порядка 350 млн и ожидаем, что этот порог будет превышен, но не на много. На сколько - сказать трудно, сейчас будет предновогодний сезон, сейчас мы видим серьезное нарастание объемов посылок и больше миллиона посылок мы вместе с почтой и экспресс-перевозчиками в день оформляем", - сказал Давыдов.

Он также отметил, что в России активных пользователей интернет-торговли "по разным оценкам от 20 до 40 млн". "На мой взгляд - близко к насыщению. Была еще одна версия, что снижение порогов [цены беспошлинного ввоза товаров] влияет на это, ну мы пока не увидели такой тенденции", - сказал замглавы ФТС.

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