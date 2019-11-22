Первый акселератор Чечни поможет технологическим стартапам выйти на рынок Ближнего Востока

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Эксперты первой чеченской акселерационной программы Zayed innohub отобрали три лучших технологических стартапа, которым помогут найти инвесторов, создать центры разработки в республике и выйти на рынок Ближнего Востока. Участникам обеспечено финансирование в размере трех миллионов рублей каждому.

"Больше 100 заявок было подано из разных регионов России, по итогам мы отобрали три наиболее перспективные и отвечающие технологическому фокусу. Образовательная часть программы будет длиться три месяца. Мы привезли участников в регион и обеспечили все условия, им нужно только работать", - рассказал ТАСС руководитель акселератора Мансур Арсанукаев.

Особенности программы

Идея запуска собственного акселератора возникла в регионе давно, но реализовать ее удалось лишь в 2019 году. Программа запущена на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) при поддержке Фонда имени шейха Зайеда и нацелена на развитие инновационной деятельности в Чечне.

"Мы поняли, что у нас есть классная фишка, которой нет ни у одного стартапа или акселератора в России - тесные связи, налаженные нашим руководством на Ближнем Востоке. Почему бы не использовать этот ресурс для того, чтобы вывести на международный рынок компании? Для деятельного стартапа это реальная возможность создать большую компанию и большая вероятность того, что он создаст", - отметил Арсанукаев.

По его словам, одним из главных условий программы является создание центра разработок на территории Чеченской Республики по итогам прохождения акселерации, что дает новые высокотехнологичные рабочие места и налоговые отчисления. "Есть еще задача - создание экосистемы, которая сама будет воспроизводить инновации. Кроме того, республика получит и положительный имидж, что здесь можно работать и создавать компании", - добавил собеседник ТАСС.

"Умные" фермы

В числе первых отобранных проектов - стартап с рабочим названием "Грин бар" разработчиков из Московской области. Это небольшие установки привлекательного дизайна для выращивания свежей зелени, овощей, ягод и цветов в любом помещении и в любое время года. По словам энтузиастов, такие установки призваны снизить количество выбрасываемых испорченных продуктов и объединить сельское хозяйство с современными технологиями.

"В наших установках продукция не портится, пока ждет своего часа, а наоборот, только вес набирает - засунули в установку кассеты с семенами, на телефоне выбрали культуру, которую хотите вырастить, нажали старт, и установка сама смешивает питательный раствор, создает комфортный климат. Сокращаются сроки по сравнению с классическим земледелием, так как не зависит от погоды. Более того, мы убираем из цепочки пестициды", - рассказал ТАСС разработчик Дмитрий Никольский.

По его словам, проект также включает в себя подготовку специалистов профессии сити-фермера, которая включена в список востребованных. "Наш покупатель - это рестораны, отельеры и даже обычный человек, который захочет у себя на квартире выращивать зелень. Хотелось бы отметить, что наш стартап подпадает под 17 пунктов программы устойчивого развития ООН", - отметил Никольский.

Гремучий газ

Проект Рамзана Ирипханова также отвечает заботе мира об экологии. Идея заключается в производстве оборудования, которое позволит использовать воду как катализатор при сгорании топлива тяжелой техники и грузовых автомобилей, что позволит снизить количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу и сэкономить.

"Те технологии, которые у нас есть, позволяют использовать так называемый гремучий газ как катализатор. <...> Когда выхлопной газ выходит из двигателя в обычном цикле, он не догорает и загрязняет атмосферу, а здесь, получается, нет такого загрязнения, так как больше топлива сгорело внутри, системы очистки меньше загружены, выхлоп чище", - рассказал он.

По его словам, в России производятся только тяжелые водородные установки для очистки двигателей, которые потребляют много электроэнергии. "Наши установки будут выглядеть как маленький экономный бак. Установив аппарат на грузовой автомобиль, можно от 20 до 50% сэкономить топливо. Стоимость оборудования будет отбиваться за год", - добавил он.

Третий стартап акселератора - онлайн-платформа Flat space команды из Дагестана. Она включает в себя магазин типовых недорогих дизайнерских проектов квартир, а также предлагает самим дизайнерам облегчить работу, взяв на себя замеры, технологическую часть, чертежи и составление ведомости.

Команды из акселерационной программы Zayed innohub уже успели представить свои готовые проекты в ОАЭ в Khalifa Innovation Center и провести ряд встреч с потенциальными инвесторами - государственными и частными фондами ОАЭ.