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В Совфеде не поддержали запрет платных парковок около детсадов, школ и медучреждений

Сенаторы отметили, что обеспечения местами тех, кто приехал для получения услуг, потребуются дополнительные "мероприятия и денежные средства на организацию контроля"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике не поддерживает законопроект о запрете платной парковки на территории, примыкающей к социальным объектам, а также к зданиям органов государственной и муниципальной власти.

"По мнению комитета, эффективное регулирование размещения и функционирования платных парковок может осуществляться на местах с учетом особенностей субъектов Российской Федерации, в этой связи лишать органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по регулированию размещения платных автостоянок представляется нецелесообразным", - говорится в тексте заключения комитета, за который сенаторы проголосовали на заседании в пятницу.

Кроме того, по мнению сенаторов, для обеспечения местами на парковках тех, кто приехал для получения услуг в указанных социальных объектах, потребуются дополнительные "организационно-штатные мероприятия и денежные средства на организацию контроля за использование мест автостоянок".

"Учитывая вышеизложенное, комитет Совета Федерации по экономической политике не поддерживает проект федерального закона", - подчеркивают в комитете.

Данный законопроект в начале октября внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым. Как указывали авторы в пояснительных материалах, сейчас закон об организации дорожного движения в России дает право субъектам РФ запрещать платную парковку рядом с объектами спорта, зданиями, "в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги". Это же касается земельных участков, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

По мнению депутатов, таким образом закон допускает введение платы за парковку "вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов", что, как подчеркивают парламентарии, недопустимо.

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