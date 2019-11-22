Власти Хайнаня придадут импульс строительству зоны свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 22 ноября. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань предпримут комплекс мер для ускорения строительства зоны свободной торговли острова. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Они направлены на развитие торговли и инвестиций. В частности, иностранным юридическим лицам власти разрешат создавать совместные предприятия с китайскими партнерами.

Ряд инициатив нацелен на открытие финансового сектора острова, ускорение развития отрасли судоходства и создание новой модели эффективного использования земельных ресурсов.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций. В целях реализации этого масштабного проекта власти провинции, в частности, стараются привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.