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Кудрин обсудил с экспертами МВФ реализацию нацпроектов в России

На встрече также затронули тему инвестирования средств Фонда национального благосостояния

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обсудил с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) реализацию нацпроектов и инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ведомство.

"Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации национальных проектов. Эту тему предложил обсудить глава делегации МВФ Йорг Декрессэн", - говорится в сообщении.

Кудрин отметил, что Счетная палата осуществляет непрерывный мониторинг реализации нацпроектов с целью выявления и предупреждения рисков и негативных тенденций. "Результаты нашего мониторинга показывают, что реализация нацпроектов пока не отличается динамичным характером. Мы отмечаем недостатки в системе мониторинга и контроля их реализации, недостаточный учет региональной специфики, а также низкий уровень исполнения федерального бюджета", - сказал Кудрин, слова которого приводятся в сообщении.

На встрече была затронута и тема инвестирования средств ФНБ. По словам Кудрина, сохранение объема ликвидной части фонда на уровне 7% ВВП в долгосрочной перспективе является гарантом финансовой стабильности будущих поколений. "Именно поэтому мы должны внимательно смотреть на состояние активов ФНБ", - подчеркнул он.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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