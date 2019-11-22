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Орешкин сообщил, что РФ и Азербайджан в декабре подпишут программу взаимодействия в АПК

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что сельское хозяйство является для сторон приоритетным направлением для сотрудничества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан в рамках межправительственной комиссии в декабре подпишут программу взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

"По сельскому хозяйству, мы действительно видим это одним из приоритетов, прорабатываем сейчас детально программу взаимодействия. Называем эту программу взаимодействия "от поля до прилавка". Это взаимодействие России и Азербайджана на всех стадиях: с точки зрения семенного материала, удобрений, сельхозтехники, логистики, взаимодействия с торговыми сетями", - сказал он.

Орешкин отметил, что в декабре в Баку в рамках межправкомиссии планируется подписать эту программу, "и в дальнейшем двигаться, чтобы реализовывать потенциал, который существует".

Кроме того, министр сообщил, что в рамках встречи премьер-министров двух стран была достигнута договоренность по разработке новой дорожной карты в сфере инновационных технологий. По его словам, она сейчас находится в проработке и станет одной из тем для обсуждения во время межправкомиссии. Орешкин добавил, что подписать новую дорожную карту могут в следующем году.

Теги
АзербайджанРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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