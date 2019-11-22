{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым руководителем производителя минеральной воды "Ессентуки" назначили Святослава Вилька

Ранее он занимал должность заместителя гендиректора

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новым руководителем компании "Холдинг Аква" (Ставропольский край), которая является основным производителем минеральной воды "Ессентуки" назначен Святослав Вильк. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Сергей Лобанов, возглавлявший компанию "Холдинг Аква" с февраля 2019 года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен его заместитель Святослав Вильк", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в компании наступает новый этап. "Он обусловлен нацеленностью на формирование и дальнейшее развитие на базе "Холдинг Аква" совместного предприятия с участием госкомпании "Кавминкурортресурсы". Для реализации этого проекта принципиально важно привлечь специалиста с опытом решения подобных задач. Таким образом, компания "Холдинг Аква" переходит к новой стадии развития", - сказали в компании.

Там добавили, что под руководством Лобанова проделана масштабная работа по борьбе с контрафактом, модернизации компании и расширению дистрибуторской сети.

Святослав Вильк родился 24 октября 1988 года в Туле. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. В 2013-2017 годах работал на посту заместителя гендиректора в госкорпорациях "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". В "Холдинг Аква" работает с января 2019 года в должности заместителя генерального директора.

ООО "Холдинг Аква" - совместное предприятие государственного АО "Кавминкурортресурсы" и частного российского инвестора ООО "Аква Инвест", вертикально-интегрированное предприятие полного цикла, включающего добычу, розлив и реализацию минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод, в том числе "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17". Поручение о создании совместного предприятия было дано правительством страны в 2018 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
ФАС может оштрафовать МГТС на сумму до 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу
Комиссия ведомства установила, что в рекламном сообщении компании отсутствовала информация о том, что только в период промо-акции или при покупке двух-трех sim-карт абонентская плата по тарифу Super Smart составит 350 рублей в месяц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС