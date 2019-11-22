Новым руководителем производителя минеральной воды "Ессентуки" назначили Святослава Вилька

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новым руководителем компании "Холдинг Аква" (Ставропольский край), которая является основным производителем минеральной воды "Ессентуки" назначен Святослав Вильк. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Сергей Лобанов, возглавлявший компанию "Холдинг Аква" с февраля 2019 года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен его заместитель Святослав Вильк", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в компании наступает новый этап. "Он обусловлен нацеленностью на формирование и дальнейшее развитие на базе "Холдинг Аква" совместного предприятия с участием госкомпании "Кавминкурортресурсы". Для реализации этого проекта принципиально важно привлечь специалиста с опытом решения подобных задач. Таким образом, компания "Холдинг Аква" переходит к новой стадии развития", - сказали в компании.

Там добавили, что под руководством Лобанова проделана масштабная работа по борьбе с контрафактом, модернизации компании и расширению дистрибуторской сети.

Святослав Вильк родился 24 октября 1988 года в Туле. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. В 2013-2017 годах работал на посту заместителя гендиректора в госкорпорациях "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". В "Холдинг Аква" работает с января 2019 года в должности заместителя генерального директора.

ООО "Холдинг Аква" - совместное предприятие государственного АО "Кавминкурортресурсы" и частного российского инвестора ООО "Аква Инвест", вертикально-интегрированное предприятие полного цикла, включающего добычу, розлив и реализацию минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод, в том числе "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17". Поручение о создании совместного предприятия было дано правительством страны в 2018 году.