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Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску "Приватбанка" к России

Судьи назначили слушания на 17-21 мая 2021 года

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, удовлетворил ходатайство РФ о рассмотрении возражений о незаконности в разбирательстве с "Приватбанком". Это следует из распространенного в пятницу пресс-релиза ППТС.

Арбитраж удовлетворил просьбу ответчика (России - прим. ТАСС) о предоставлении объяснений по вопросам возмещения ущерба, а также о предоставлении объяснений в поддержку довода о том, что "Приватбанк" не является инвестором, поскольку получал инвестиции "путем, помимо прочего, коррупции, мошенничества и насилия ("возражения о незаконности")", говорится в документе. Кроме того, судьи установили крайние сроки подачи документов для сторон и назначили 17-21 мая 2021 года в качестве периода проведения слушаний по указанным вопросам.

Данное арбитражное разбирательство инициировано "Приватбанком" 13 апреля 2015 года. Истец утверждает, что РФ нарушила обязательства по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года, из-за чего "Приватбанк" не смог продолжить работу в Крыму. Российская сторона изначально не признавала юрисдикцию международного арбитража, однако в середине 2019 года приняла решение принять участие в разбирательстве.

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