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ЕБРР заключил новые договоренности с Азербайджаном, Белоруссией и Украиной

Кроме того, президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписали соглашение о присоединении страны к числу доноров банка
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти Илья Дмитрячев/ТАСС
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти
© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил новые договоренности с Азербайджаном, Белоруссией и Украиной, позволяющие профинансировать важные для этих стран инфраструктурные проекты. Об этом говорится в сообщениях, распространенных ЕБРР в пятницу по итогам первого инвестиционного саммита Восточноевропейского партнерства.

В ходе саммита премьер-министр Украины Алексей Гончарук и представитель ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором банк выражает заинтересованность в рассмотрении проектов, предусматривающих финансирование реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка обхода вокруг Львова. Проекты будут осуществляться Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор). "Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействий на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов советом директоров банка", - указали в ЕБРР.

ЕБРР также сообщил о выделении средств на финансирование проекта по повышению качества очистки сточных вод в Белоруссии. ЕБРР выделит Минску кредит в размере 26,8 млн евро на модернизацию и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в семи городах, что будет способствовать сокращению выбросов CO2, азота и фосфора. Работы, которые должны положительно сказаться на качестве жизни 300 тыс. человек, будут осуществляться в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов "в целях соблюдения соответствующих национальных стандартов и стандартов ЕС". Предусмотрено также дополнительное финансирование подпроектов на общую сумму 5,8 млн долларов по линии Фонда поддержки Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) и Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P).

"Все контракты в рамках подпроектов, финансируемых за счет средств ЕБРР, будут заключены по результатам проведения открытых международных торгов с соблюдением принципов и правил закупок ЕБРР, обеспечивающих равные возможности для правомочных участников торгов", - говорится в сообщении ЕБРР.

Помимо этого в пятницу в Лондоне президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписали соглашение о присоединении Азербайджана к числу стран-доноров ЕБРР. Баку выделил $2 млн на осуществление проектов ЕБРР в различных секторах экономики. Азербайджан также стал членом E5P, направив еще $2 млн на его целевые проекты и получив возможность самому получать гранты от E5P, который является многосторонним фондом с капиталом 206 млн евро. Он был создан для стимулирования инвестиций в энергоэффективность в странах Восточного партнерства.

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