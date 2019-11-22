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Оргкомитет ВЭФ предложил проводить мероприятия под эгидой форума в течение всего года

Восточный экономический форум должен стать постоянно действующей площадкой, говорится в сообщении фонда "Росконгресс"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) 2020 года принял решение сделать его постоянно действующей площадкой. Для этого предлагается проводить в течение всего года мероприятия под эгидой форума, в том числе выездные сессии, говорится в опубликованном в пятницу сообщении фонда "Росконгресс".

"Восточный экономический форум должен стать постоянно действующей площадкой, а мероприятия под эгидой ВЭФ, в том числе выездные сессии в дальневосточных регионах, будут проходить в течение всего года. Вопросы, обсуждаемые на этих мероприятиях, будут формировать повестку деловой программы итогового форума. Такое решение принято по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который возглавляет оргкомитет ВЭФ, форум является не отдельным мероприятием, а одним из элементов инструментов развития макрорегиона.

В сентябре 2020 года Восточный экономический форум будет проводиться в шестой раз. Он пройдет 2-5 сентября во Владивостоке. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8500 человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ.

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