Акционеры "Русснефти" одобрили эмиссию новых "префов" для повышения дивидендов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Русснефти" на внеочередном собрании 22 ноября одобрили выпуск 98 млн 32 тыс. привилегированных кумулятивных конвертируемых акций в рамках обновления дивидендной политики, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

"Русснефть" в августе обновила дивидендную политику, увеличив минимальные выплаты по "префам" с $40 до $60 млн. Выплаты по обыкновенным акциям при этом не предусмотрены.

Соответствующее расширение прав владельцев привилегированных акций было одобрено собиранием.

"Настоящее решение является решением о размещении привилегированных акций, размещаемых в связи с изменением объема прав", - говорится в сообщении компании.

Выпущенные бумаги будут использованы для конвертации имеющихся акций по идентичной цене.

Объем эмиссии будет соответствовать текущему количеству привилегированных акций, идентичен и их номинальной стоимости - 50 копеек.

Как следует из новой политики компании, привилегированные акции предоставляют акционерам право на получение дивидендов по результатам каждого отчетного года в расчете на одну привилегированную акцию в размере $60 млн, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций.

При этом минимальный размер дивидендов привязан к среднегодовой цене Brent по расчетам агентства S&P Global Platts.

Так, при цене нефти $65 за баррель сумма, направляемая на дивиденды, может составить $70 млн. При цене Brent от $70 за баррель - $80 млн, от $75 за баррель - $90 млн, от $80 за баррель - $100 млн, от $85 за баррель - $110 млн.

Ранее бенефициар "Русснефти" группа "Сафмар" сменил юрлицо, через которое владеет 37,15% акций компании. Вместо Belyrian Holdings Limited им стала другая кипрская компания, Bredinar Holdings Limited.

Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%, остальные акции находятся в свободном обращении.