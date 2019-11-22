Власти Петербурга планируют направить 14,5 млрд рублей на реформу общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует выделить 14,5 млрд рублей на реформу общественного транспорта, она начнется в июле 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"В рамках развития общественного транспорта и реализации транспортной реформы планируются дополнительные расходы бюджета Санкт-Петербурга в объеме 14,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Из заявленных средств 11,2 млрд рублей планируется направить на осуществление регулярных автобусных перевозок, 1 млрд рублей - на устройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 981 млн рублей - на закупку дополнительных автобусов для "Пассажиравтотранса", 780 млн рублей планируется направить на организацию выделенных полос для общественного транспорта и обеспечение дорожной разметки.

Реформа общественного транспорта призвана повысить качество транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси и полного перехода на регулируемый тариф. Это позволит пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах городского общественного транспорта.

Также все новые автобусы должны быть приспособлены для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудованы кондиционером и средствами комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом.