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Власти КЧР в 2020 году впервые выделят средства на программу "Земский учитель"

На эти цели планируется направить 27 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/.Средства на реализацию проекта "Земский учитель" впервые будут выделены из бюджета Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2020 году, власти планируют направить на проект 27 млн рублей. Об этом сообщил замминистра финансов КЧР Вадим Камышан в ходе публичных слушаний по проекту республиканского бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Впервые в бюджете планируются средства на поддержку учителей, переехавших на работу в сельскую местность, в рамках мероприятий "Земский учитель". На эти цели в 2020 году планируется направить 27 млн рублей, в 2022 - 22 млн рублей", - сказал Камышан.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщал, что в регионе наблюдается проблема старения педагогических кадров, необходимо разработать программы поддержки молодых учителей. По словам Камышана, большое внимание в регионе планируется уделить развитию образования - в 2020 году будет направлено больше 6 млрд рублей.

Параметры бюджета

Доходы республиканского бюджета в 2020 году планируются на уровне 24,1 млрд рублей, в том числе собственные доходы - 6,4 млрд рублей. Расходы запланированы объеме 23,9 млрд рублей. Профицит бюджета региона на 2020 год составляет 235,4 млн. рублей. Верхний предельный объем государственного внутреннего долга на 1 января 2020 года запланирован в сумме около 5,03 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов в Карачаево-Черкесии в 2020 году предусмотрено 4,4 млрд рублей. Объем дорожного фонда в 2020 году составит 1,6 млрд рублей. В 2020 году, согласно проекту бюджета, планируется повысить размер оплаты бюджетников на 4,5%, - в среднем до 23,5 тыс. рублей, минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 7,5% и составит 12,1 тыс. рублей. Замминистра добавил, что размер выплат при рождении трех и последующих детей, который составлял 9,6 тыс. рублей увеличится на 8,2% и составит 10,4 тыс. рублей.

Объем расходов по социально-ориентированным отраслям в общем объеме расходов в проекте республиканского бюджета КЧР на 2020 год составляет 15,6 млрд рублей, или 65,6%. На развитие здравоохранения предусмотрено 3,5 млрд рублей, на развитие строительства, ЖКХ и дорог - 3,7 млрд рублей, на социальную защиту населения - 2,7 млрд рублей.

В проекте бюджета на 2020 и 2021 годах также впервые будут предусмотрены средства на развитие свеклосахарного производства - по 25 млн рублей ежегодно. В 2020-2021 ггоды продолжится выделение грантов сельскохозяйственным кооперативам на закладку садов интенсивного типа, на эти цели предусмотрено по 20 млн рублей ежегодно. На создание дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 году планируется выделить 185,4 млн рублей, а на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 34,6 млн рублей.

По данным Министерства финансов КЧР, доходы республиканского бюджета на 2019 год планировались на уровне более 25 млрд рублей, в том числе собственные доходы - 6,5 млрд, расходы - 24,9 млрд рублей, профицит - 103,2 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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