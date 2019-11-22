Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли незначительно

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу незначительно выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,17% - до 2947,68 пункта, индекс РТС - на 0,05%, до 1455,42 пункта, следует из данных торгов.

Доллар на Московской бирже по состоянию на 19:11 мск подорожал на 0,23% - до 63,868 рубля, евро - на 0,05%, до 70,45 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,97% - до $63,12 за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок предпринял неудачную попытку роста на позитивном внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей. "Быков" также поддерживала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%. В США после первого часа торгов Dow Jones поднялся на 0,2%, а S&P 500 подтянулся на символические 0,04%", - отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" и "Норникеля", потерявшие более 1%, не позволили российскому рынку продемонстрировать рост, указывает Зварич. Также в аутсайдерах оказались акции "Распадской" и "Интер РАО", снизившиеся на 1,6% и 1,7% соответственно.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека ожидает, что в понедельник для российского рынка, как и для других развивающихся площадок, наиболее важным останется "торговый" новостной фон. При этом поддержку может оказать наблюдаемая повышенная ценовая конъюнктура в нефти.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на понедельник - 2940-2980 пунктов, по курсу доллара - 63,8-64,3 рубля.