"Газпром" гарантировал Молдавии бесперебойные поставки

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. "Газпром" гарантировал бесперебойные поставки газа в Молдавию как при условии сохранения транзита через Украину, так и по альтернативному маршруту "Турецкого потока". Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в пятницу встречи с председателем Административного совета совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, который рассказал об итогах недавних переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"В частности, достигнута принципиальная договоренность с российской стороной о поставках природного газа в Республику Молдова, включая приднестровский регион, с 1 января 2020 года в необходимых объемах. Напомню, что срок действующего контракта с "Газпромом" истекает 31 декабря", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что из-за возможных после нового года проблем с транзитом природного газа по территории Украины, Молдовагаз и "Газпром" прорабатывают возможность включения в контракт дополнительных пунктов приема-передачи природного газа для молдавских потребителей.

"Речь идет о газоизмерительных станциях (ГИС) на границе России с Украиной, Румынии с Украиной или на западной границе Украины со странами ЕС. Кроме того, рассматривается вариант поставки российского природного газа в реверсном режиме по маршруту Болгария - Румыния - Украина - Республика Молдова от "Турецкого потока" через систему трансбалканских магистральных газопроводов, с его передачей АО "Молдовагаз" на границе Румыния - Украина (ГИС Исакча/ГИС Орловка)", - уточнил Додон. Он отметил, что поставка газа в зимний период является вопросом национальной безопасности страны. Со своей стороны Чебан рассказал, что Молдовагаз и Газпром гарантируют бесперебойные поставки "при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту "Турецкого потока".

Президент также дал высокую оценку итогам переговоров в Москве, в результате которых была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Молдавии с $235 до $173 за тысячу кубометров.

Газпром является крупнейшим акционером Молдовагаз, контролируя 50%, еще 35,3% принадлежит Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Действующий контракт между ними на поставки голубого топлива истек в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время - соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визитов Додона в Москву, а также нового премьера Молдавии Иона Кику.