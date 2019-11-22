Россия получила право на поставку продукции животноводства в Грузию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Три российских производителя мясной продукции из Брянской и Белгородской областей получили право поставлять свою продукцию в Грузию, сообщает Россельхознадзор.

"По результатам инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения, проведенной специалистами ветеринарной службы Грузии в апреле 2019 года, три российские компании по производству мясной продукции (говядина, свинина, мясо птицы), расположенные в Брянской и Белгородской областях, получили право поставок своей продукции на территорию Грузии", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Грузии, экспорт готовой мясной продукции с предприятий РФ возможен без проведения дополнительных инспекций грузинской ветеринарной службой.

Российские предприятия по производству готовой мясной продукции, успешно прошедшие обследование на соответствие грузинским требованиям и включенные в реестр экспортеров, имеют право поставок своей продукции в Грузию.