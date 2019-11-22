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Власти США запретили Huawei и ZTE участвовать в госпрограмме субсидирования

По версии Вашингтона, китайские компании представляют угрозу национальной безопасности страны

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи (ФКС) США в пятницу приняла решение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE, которые, по версии властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в распространенном заявлении ФКС по итогам голосования.

"В рамках своих постоянных усилий по обеспечению безопасности и целостности функционирования национальных сетей связи ФКС запретила использовать свой Фонд обеспечения всеобщего доступа в размере $8,5 млрд в год для закупки оборудования и услуг у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Принятое сегодня [в пятницу] решение определяет Huawei Technologies Company и ZTE Corp. как компании, подпадающие под действие данного правила", - говорится в документе.

Теги
СШАКитай
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