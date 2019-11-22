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Торговая война

Трамп заявил, что заключение торговой сделки с КНР зависит главным образом от его желания

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов работать над заключением торгового соглашения

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в ситуации с американо-китайским торговым соглашением главный вопрос заключается в том, захочет ли он его подписать.

"С договором с Китаем все идет очень хорошо. Вопрос в том, хочу ли я его заключать или нет", - сказал американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

21 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что рабочие группы компетентных ведомств КНР и Соединенных Штатов, занимающиеся продвижением двусторонних торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося китайско-американского соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".

В пятницу Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать над заключением торгового соглашения. Он отметил, что не Пекин инициировал торговую войну с США, однако Китай готов принять ответные меры в случае необходимости.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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